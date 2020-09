Me AFFOUSSIATA BAMBA : “si les gens disent qu’il est Burkinabé, ils n’ont pas parlé des Nordiste, ils ont parlé de Zokou lui et lui seul”

Me AFFOUSSIATA BAMBA LAMINÉ, militante de GPS et avocate de M. SORO GUILLAUME fait ce mardi 01 septembre 2020, une mise point sur la nationalité du Président ivoirien Alassane Ouattara et dénonce une vision erronée des populations du nord de la Côte d’Ivoire.

<< Avant quand les gens disaient qu’il est Burkinabé, nous les Nordistes ont s’est senti insulter. On pensait que les gens le traitaient de Burkinabé parce qu’il est Nordiste. On pensait que les gens mentaient sur lui en lui collant une nationalité parce qu’il est Nordiste. Voilà pourquoi nous les Nordistes ont s’est mobilisé derrière lui car on disait que son combat, c’est le combat de tous les Nordistes. Mais avec peu de recul, quand tu tombes sur une vidéo où lui même il dit que son père a été chef de tribu à Sindou, on comprend alors que les gens n’ont rien inventé à son sujet. Quand il travaillait au FMI, il ne s’est jamais présenté comme in ivoirien. Tous les journaux et télévisions de l’époque l’ont toujours présenté comme un Voltaïque( Burkinabé ). Quand son père est mort, il ne l’a pas enterré à Kong qui est tout près là, il est allé l’enterrer à Sindou loin là-bas, les journalistes étaient présents. Donc chers frères IVOIRIENS du Nord, l’histoire de Zokou n’est pas l’histoire des Nordiste. Donc si les gens disent qu’il est Burkinabé, ils n’ont pas parlé des Nordiste, ils ont parlé de Zokou lui et lui seul. Pourquoi personne ne traite de Hamed BAKAYOKO de Burkinabé? Pourquoi personne ne traite de SORO GUILLAUME de Burkinabé? Pourquoi personne ne traitait de Amadou Gon Coulibaly de Burkinabé? Même Fologo qui est Senoufo et qui a mangé dans tous les gouvernements personne ne le traite de Burkinabé. Mais c’est toujours Zokou que les gens traitent de Burkinabé. Pour vous dire que l’histoire personnelle de Zokou n’est pas l’histoire de tous les Nordistes. Donc arrêtons de croire que parce que lui on le traite de Burkinabé que cela veut dire les gens traitent les Nordistes de Burkinabé. Zokou a vécu à Sindou, il a enterré son père là-bas, toi IVOIRIEN du Nord tu n’as jamais mis les pieds à Sindou donc ton histoire, c’est ton histoire. Donc si les gens disent qu’il est Burkinabé, ils n’ont pas parlé des Nordiste. Sachons faire la part des choses. Arrêtons de tirer des conclusions sans raisonner >>, a-t-elle révélé .

