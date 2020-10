Meeting de l’opposition : “RHDP soyez des « hommes» avec grand H pour une fois et laissez l’opposition s’exprimer LIBREMENT !!!!” ( Amira Lobognon)

L’épouse du député Alain Lobognon exige que le RHDP laisse l’opposition ivoirienne s’exprimer librement. Ce samedi 10 octobre 2020, comme annoncé, le meeting de l’opposition se tient dans une atmosphère assez tendue. Déjà en cette mi journée , plusieurs agression à l’arme blanche ont été enregistré, des blessés graves sont enregistrés.

Face à ces violences contactées, l’épouse du député Alain Lobognon exige que le RHDP laisse l’opposition ivoirienne s’exprimer librement.

“RHDP soyez des « hommes» avec grand H pour une fois et laissez l’opposition s’exprimer LIBREMENT !!!!

Vous dites que nous avons peur de votre force de frappe politique pourtant il n’en est rien.

La seule force de ce pouvoir n’est que intimidations, menaces, musèlement de l’opposition, arrestations arbitraires et non respect du droit.

CE STADE SERA GBÉ SANS PAIN ET SARDINE !!!

LA CÔTE D’IVOIRE APPARTIENT À TOUS.

LA Côte d’Ivoire c’est 322462 km2 et chaque IVOIRIEN détient un titre foncier de ce pays.

A nos forces de l’ordre, SOYEZ DES RÉPUBLICAINS, votre devoir est de SERVIR et PROTÉGER le Peuple.

Pour une fois, soyez dignes du pays que vous servez !!!” a-t-elle déclaré

Sapel MONE

