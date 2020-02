Meeting FPI-EDS : la RTI, échantillon de ce qu’il faut craindre pour notre pays dans un futur très proche?

LES CHRONIQUES DE NONRA

SAVOIR GAGNER ; EXEMPLE DE LA RTI

Les militants du FPI en particulier et ceux de EDS en général étaient à la place figayo de Yopougon. Sans que les responsables politiques ne leur donnent l’ordre, les militants dans leur majorité ont refusé la présence de la Radio et Television Ivoirienne en abrégé RTI. Cela a suffit pour mettre en branle la soldatesque du rdrhdp sur le net. Ces cyber activistes à la solde du rdrhdp se disent choqués, déçus, peut être même énervés par l’attitude des militants du FPI envers la RTI. Dites leur ce qui suit.

Le président Gbagbo disait que quand tu t’attaques à quelqu’un et qu’au moment des faits, tu sembles être le plus fort, il faut l’attaquer de telle sorte que si un jour, dans le futur, tu avais besoin de lui, tu ais une chance de l’approcher et d’obtenir quelque faveur avec lui. Mais quand le président Gbagbo parle, certains ivoiriens ne l’ecoutent pas. Ils croient que ce qu’il dit concerne seulement ses militants.

Quand le rdrhdp a gagné la guerre et s’est installé au pouvoir, comment ont-ils traité les vaincus et comment continuent-ils à les traiter ? Je ne vais pas vous faire un dessin mais je sais qu’ils n’ont pas appliqué le conseil de Gbagbo. Ils n’ont pas su gagner. Pendant dix ans ils n’ont pas ouvert une marge de manœuvre pour se rapprocher de leurs adversaires vaincus.

La RTI en est un exemple parlant et très éloquent. Après le 11 avril 2011, la RTI est devenue un nid de rebelles et de militants rdrhdp si tant est qu’il existe une différence entre les deux qualificatifs. Certains journalistes qualifiés de pro ennemis ont été rétrogradés ou priés de quitter la maison de presse. Les consommateurs qui payent la redevance RTI voient quoi sur leur petit ou grand écran ? Ils ne voient que l’adoration du dieu du rdrhdp. La RTI s’est rangée bon gré mal gré, du côté des vainqueurs qui ne savent pas gagner. C’est ce ras-le-bol que les ivoiriens ont manifesté à figayo. Et ça c’est le moindre mal.

C’est le moindre mal parce que autant la révolte contre la RTI a été spontanée et non prévue, autant plusieurs autres révoltent couvent comme des volcans longtemps endormis dans nos villes, nos villages, nos quartiers, nos forêts parce que ceux qui ont gagné n’ont pas su gagner. Ils ont franchi la ligne après laquelle, l’amitié devient difficile et la réconciliation hypothéquée. LA RTI EST UN ÉCHANTILLON DE CE QU’IL FAUT CRAINDRE POUR NOTRE PAYS DANS UN FUTUR TRÈS PROCHE.

Source : ‎Nonra Trapet Dunord‎

