« Méité Sindou espion du RHDP », voici le démenti et la réaction de Guillaume Soro

Voici le démenti et la réaction de Guillaume Soro sur l’information de Jeune Afrique qui suspecte Méité Sindou « d’avoir retourné sa veste » pour le RHDP.

Dans un tweet publié ce dimanche 23 février 2020, Guillaume Soro a voulu mettre au clair ses relations avec Méité Sindou. « Je tiens à faire la précision suivante: C’est à ma demande que M. Méité Sindou s’est rendu à Paris pour me visiter et recevoir des consignes dans le cadre de la bonne marche de GPS. Je lui garde ma confiance ».

Or dans le Jeune Afrique de la semaine, on apprend « que Soro refuse pour le moment de rencontrer. Sindou Meïté, présent à Paris depuis le début du mois de février ». Président du « Comité d’organisation du retour de Guillaume Soro », Méité Sindou « n’a pas été inquiété par les autorités ivoiriennes et est suspecté par l’entourage de Soro d’avoir retourné sa veste ».

Et pour plaider la cause de ce dernier, un certain Ali Kader Coulibaly, député-maire de M’Bengué. « Ce proche de Téné Birahima Ouattara, frère du chef de l’État et ministre chargé des Affaires présidentielles, avait déjà tenté de convaincre l’ex-président de l’Assemblée nationale d’attendre la fin du premier trimestre de 2020 pour rentrer, le temps de parvenir à un accord avec Alassane Ouattara.

« Avant de rejoindre Paris, Meïté a rencontré plusieurs fois le ministre de l’Artisanat, Sidiki Konaté, qui pousse pour que Soro revienne au RHDP », écrit Jeune Afrique.

