Mercato : le Real Madrid a identifié le successeur de Karim Benzema￼￼

Selon les informations de AS, le Real Madrid a trouvé son numéro 9 pour succéder à Karim Benzema dans le futur. Il s’agit de Matheus Nascimento, jeune attaquant brésilien de Botafogo.

Karim Benzema vient certainement de connaître la meilleure saison de sa carrière avec le Real Madrid. Intenable à la pointe de l’attaque, le français est le principal artisan de l’exercice réussi des Merengue auréolé d’une Liga et d’une Ligue des Champions. Mais à 34 ans l’international français ne pourra plus tenir encore la baraque très longtemps, et la direction Merengue en est consciente.

Si la presse espagnole affirme que Florentino Perez et son équipe n’ont pas encore totalement abdiqué sur la venue de Erling Hallang dans les prochaines années, AS croit savoir que les Merengue veulent miser sur la jeunesse pour remplacer KB9. Le média madrilène affirme en effet que le jeune attaquant de Botafogo, Matheus Nascimento, a tapé dans l’oeil de Juni Calafat, le dénicheur de talents de la Casa Blanca qui a notamment recruté Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde.

Une piste qui séduit sérieusement le Real Madrid, qui a même déjà un plan pour le buteur de 18 ans. En effet, AS explique que le talent auriverde intégrerait le Castilla dans un premier temps afin de s’adapter tranquillement comme l’ont fait avant lui Vinicius Jr et Rodrygo avant de rejoindre l’équipe première dans deux voire trois ans, le moment où Benzema est censé faire ses adieux au champion d’Espagne.

Matheus Nascimento a fait ses débuts en professionnel à l’âge de 16 ans, 6 mois et 3 jours. Grand espoir de Botafogo, il a disputé 11 matchs cette saison pour 2 buts en 2 titularisations. En attendant de prendre de la place de la légende Karim Benzema au sein de l’une des meilleures équipes du monde, le jeune Matheus a encore certainement beaucoup de choses à apprendre.

