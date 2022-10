Message du Président Gbagbo à ses sympathisants

« Je sais que les gens se moquent de vous concernant mon état. Je sais qu’ils disent ‘’regardez comment votre leader marche, regardez comment il se déplace’’ et ils rient. Mais ne vous laissez pas complexer par eux. Ce sont eux qui m’ont mis dans cet état. Ce sont les maltraitances qu’ils m’ont infligées pendant des années qui ont donné ce résultat. Donc ce sont eux qui devraient avoir honte que je sois dans cet état et pas vous. Vous, vous devez remercier Dieu parce que je suis encore vivant après tout ça. Moi je suis là et je donne mes dernières forces pour vous. Ne vous laissez pas complexer. Battez-vous ! C’est la lutte qui paie ».