Message du président Henri Konan Bédié pour la fête de pâques

Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers frères et seurs de la communauté chrétienne,

Pâques est le jour où est fêtée la résurrection du Christ. C’est un jour de prière et de retrouvailles chez les familles et chez les populations qui fêtent Pâques dans la ferveur populaire.

Certes, la pandémie du COVID-19 ne nous permet pas de fêter Pâques cette année comme nous souhaiterions tous le faire. C’est cependant une opportunité pour offrir un message de compassion à tous ceux qui ont perdu quelqu’un suite à cette pandémie qui nous frappe, de soutenir tous ceux qui sont en ce moment affectés par le COVID-19 et qui se battent pour combattre cette maladie, et enfin de remercier tout le corps médical ainsi que nos forces de sécurité qui sont en première ligne de ce combat que nous menons contre cette pandémie.

Prions pour eux, prions pour nous tous.

Continuons de respecter scrupuleusement les mesures barrières, le confinement pour ceux pour qui cela est possible et nécessaire, et ne

sortons pas durant le couvre-feu. Faisons en sorte de lutter tous unis contre cette pandémie, car ce n’est que solidaires et dans la discipline que nous gagnerons ce combat que nous avons engagé contre la propagation du COVID-19 en Côte d’Ivoire.

Bonnes fêtes de Pâques à toutes et à tous.

Fait à Daoukro, le 11 avril 2020

Henri KONAN BÉDIÉ

Président du PDCI-RDA



