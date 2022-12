Métro d’Abidjan: le financement totalement bouclé

Le projet de ligne 1 du Metro d’Abidjan avance bien. Tous les financements relatifs à cet important projet structurant qui va apporter une amélioration significative, en matière de fluidité du trafic dans la capitale économique ivoirienne sont désormais entièrement couverts et bouclés. En effet, plusieurs conventions d’un montant global de 870 milliards de FCFA, ont été signées le lundi 19 décembre 2022 soir, au Radisson Blue hôtel d’Abidjan, en présence du Premier ministre Patrick Achi.

Ces conventions ont été signées, d’une part, entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le Trésor Français et d’autre part, entre notre pays et le pool bancaire constitué des Banques, Société Générale, BNP, et BPI France.

La Ligne 1 du Métro d’Abidjan va contribuer à améliorer la mobilité et la fluidité du trafic urbain dans le Grand District d’Abidjan, en assurant le déplacement quotidien de plus de 500.000 passagers, avec le passage d’un train toutes les 2 minutes, transportant plus de 21.000 passagers par heure dans les deux sens, entre Anyama et Port Bouet.

