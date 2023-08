Mexique: la Croix-Rouge lance une application mobile pour venir en aide aux migrants

À Mexico, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé le lancement d’une application mobile destinée spécialement aux personnes migrantes en Amérique centrale et au Mexique. RedSafe est une plate-forme numérique humanitaire qui contient des informations et des ressources accessibles aux migrants pour les aider à se prémunir des risques auxquels ils sont exposés en cours de route. L’application peut être téléchargée au Mexique, au Guatemala, au Honduras, au Salvador et aux États-Unis.

En route vers le nord, les migrants qui traversent l’Amérique centrale et le Mexique sont confrontés à de nombreux dangers, comme la violence des groupes armés qui sévissent dans la région. Pour les aider à se protéger, le Comité international de la Croix-Rouge lance RedSafe, une application qui met à leur portée des informations utiles, actualisées et fiables, selon Olivier Dubois, chef de délégation au Mexique et en Amérique centrale : « Pour les personnes migrantes, connaître leurs droits, localiser les services humanitaires et obtenir des informations pour se protéger sont des facteurs qui peuvent marquer la différence entre la vie et la mort. »

Conseils et alertes

Via RedSafe, les migrants peuvent accéder à des conseils et des alertes sécuritaires. Ils peuvent aussi utiliser l’application pour stocker des documents dont ils auront besoin en cours de route. Daniela Gutierrez, coordinatrice adjointe du programme de protection du CICR, indique que l’application sert aussi de plan interactif : « C’est un plan qui permet de localiser les refuges pour migrants et services humanitaires dans la zone où se trouve la personne et qui l’aide à tracer des itinéraires pour accéder à ces services. »

Ces derniers mois, les changements de politiques migratoires aux États-Unis ont suscité de la désinformation, une situation à laquelle la Croix-Rouge entend remédier via cette application. RedSafe devrait atteindre quelque 30 000 utilisateurs.