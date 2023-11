Milipol Paris 2023 : De nombreux acquis pour la Côte d’Ivoire au Salon de l’armement

Milipol Paris est l’événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Il réunit tous les deux ans, les acteurs internationaux de la sécurité intérieure, et est l’épicentre de toutes les innovations en la matière.

Pour cette édition 2023 qui s’est tenue du 14 au 17 novembre 2023, la Côte d’Ivoire était représentée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui se réjouit des nombreux acquis.

« Ce Salon nous a permis de faire le point des nombreuses avancées technologiques en matière de sécurité. Nous venons de voir une proposition très intéressante qui consiste à surveiller les frontières de manière efficace. Ce sont des solutions dont nos pays ont besoin. Une fois que nous aurons acquis cette technologie, beaucoup de problèmes à nos frontières vont être résolus avec une efficacité que nous recherchons tous », a-t-il indiqué dans un communiqué de presse qui nous est parvenu, le 20 novembre 2023.

En marge de ce salon, le ministre Vagondo Diomandé et son homologue français, Gérald Darmanin, ont passé en revue le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays. Notamment, la question de l’immigration irrégulière, la lutte contre la fraude documentaire et l’organisation de la Can 2023.

« Il est important que notre partenaire, la France, dont la voix porte auprès de l’Union européenne, comprenne les efforts qui sont faits par la Côte d’Ivoire et qu’elle puisse nous accompagner sur les différents projets », a déclaré le ministre ivoirien.

A cet effet, des experts français sont attendus dans les jours à venir à Abidjan. Cette mission renforcera les préparatifs sécuritaires entamés et confortera les initiatives prises par le gouvernement ivoirien.

Plusieurs rendez-vous B to B avec des experts de la sécurité mondiale, des interviews accordées et la participation à des panels ont également meublé le riche séjour du général Vagondo Diomandé.

« Je suis satisfait de ce salon et j’ai la certitude que, non seulement notre pays est à un niveau où il peut être envié par les autres, mais il a besoin d’améliorer son dispositif avec des solutions qui nous ont été proposées au Milipol », a confié le patron de la sécurité en Côte d’Ivoire pour qui la sécurité publique de son pays connaît une avancée très notable.

Mais de nouveaux outils d’anticipation pourraient rendre plus efficaces l’action du gouvernement pour la sécurité des personnes et des biens surtout dans le cadre des enquêtes, de la gestion d’une crise ou de la gestion d’un événement important.

« L’événement que nous avons aujourd’hui en ligne de mire, c’est la Coupe d’Afrique des nations (Can 2023) prévue à partir du mois de janvier 2024. Au passage, les fêtes de fin d’année vont s’inviter dans le débat. Au regard de ce que j’ai pu voir ici, nous ne sommes pas aussi mal lotis. Il y a des améliorations à apporter et des esquisses de solutions ont été trouvées ici. Nous verrons comment acquérir dans le plus bref délai ce qu’il nous faut pour que la Côte d’Ivoire reste ce pays fréquentable », a-t-il conclu.