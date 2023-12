Ministère du Commerce : Des mutualistes mettent sur pied un projet d’opération immobilière

Plusieurs dizaines des membres de la Mutuelle des agents du ministère du commerce (Mamcom) se sont retrouvés le 9 décembre 2023, à la Chambre de commerce pour une assemblée générale ordinaire mixte.

Leur objectif, faire le toilettage de leurs textes pour les mettre au diapason des défis du moment en vue de répondre aux besoins sans cesse croissants des mutualistes. Ainsi, le bilan moral et financier dressé par Dié Ergnan, directeur régional du commerce Abidjan-Sud 1, et Pca de la Mutuelle des agents du ministère du commerce, a été approuvé par l’ensemble des mutualistes, le compte étant excédentaire et les objectifs atteints dans une mesure appréciable.

Selon le Pca, l’enjeu pour la Mamcom va au-delà des ambitions nationales. « Il s’agit pour nous d’adapter notre mutuelle aux standards de gouvernance des politiques écrites ; d’adapter nos textes aux standards de l’Uemoa qui régissent les mutualités sociales en Côte d’Ivoire », a-t-il précisé.

M. Dié a ajouté que des projets ambitieux qui seront mis en œuvre à partir de 2024 ont été introduits dans les textes. Il s’agit de la création d’une assurance santé qui sera opérationnelle en 2024.

Des structures autonomes ont été aussi créées pour assurer le bien-être des mutualistes. Il s’agit du Fonds d’accompagnement retraite garantie (Farg) ; du Fonds d’assurance santé et de la Caisse d’assistance, de soutien et d’entraide (Case) ; et d’une Société civile immobilière (Sci-Mamcom) pour loger les agents du ministère du Commerce.

A cela, il faut ajouter le projet de construction d’un hôpital pour les mutualistes à Abidjan. Tous ces projets ont obtenu l’adhésion totale des nombreux fonctionnaires du ministère du Commerce venus ce week-end apporter leur soutien à leur président qui est à son second et dernier mandat de quatre ans à la tête de la Mamcom.