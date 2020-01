Miracle politique en Côte d’Ivoire : enfin un dialogue Gouvernement-Opposition

Le jeudi 9 janvier 2020 on a assisté à une reprise du dialogue Gouvernement-Opposition sur la finalisation des travaux relatifs au code électoral.

Pour Paul Kwadjané Agoubli de LIDER, de Mamadou Koulibaly, « la politique ce n’est certes pas la guerre, mais quand on va a une négociation sérieuse on fait attention à toutes les formes d’expressions », comme pour interpeller les partis politiques de l’Oppositions.

Ces photos sont un bon point pour le gouvernement mais une erreur pour l’opposition.

À cette heure, une foule nombreuse d’internautes crie partout au double jeu et à la manipulation des politiciens parce que ces images éludent totalement, d’une part, les remarques pertinentes de l’AFD, que personne n’a écouté ; et d’autre part, la saisine par le PDCI-RDA de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples au sujet de la CEI.

Bientôt, le gouvernement s’en saisira, comme le Premier Ministre vient de le faire au sujet des discussions sur la CEI, pour dire que le code électoral, sur lequel il n’y aura pas à redire, aura fait l’objet d’un large consensus.

La politique ce n’est certes pas la guerre, mais quand on va a une négociation sérieuse on fait attention à toutes les formes d’expressions.

Yeclo

Comments

comments