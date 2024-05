Miss CI 2024 : Francis Mvemba va porter plainte contre le comité France

Le comité Miss CI France a organisé le mercredi 8 mai dernier au Théâtre du Gymnase Marie Bell de Paris sa présélection de Miss CI 2024 dont la finale va se dérouler le 29 juin prochain au parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët. Mais, Francis Mvemba, dont la fille était parmi les candidates, conteste la décision du jury et compte porter plainte pour invalider l’élection.

Francis Mvemba veut poursuivre Miss CI France en justice pour invalider l’élection

Les présélections de Miss CI 2024 ont débuté depuis quelques mois dans plusieurs grandes régions de la Côte d’Ivoire. Avant qu’elles se poursuivent et prennent fin ce week-end dans la région du Poro dont le chef-lieu de département est Korhogo, le comité Miss CI France a organisé le mercredi 8 mai dernier au Théâtre du Gymnase Marie Bell de Paris la présélection de la diaspora ivoirienne dans l’Hexagone.

Pour la circonstance et espérer être à la grande finale le 29 juin prochain au parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët, il y avait 19 candidates, belles les unes que les autres en compétition. Au final, le trio gagnant a été désigné avec comme Miss CI France 2024, Lyse Amissah, âgée de 22 ans suivie de ses deux dauphines qui sont Joueriatou Chérif Haïdara, âgée de 21 ans (1ère dauphine) et Ama Kouadio, âgée de 23 ans (2ème dauphine).

Parmi les autres candidates qui n’ont pas eu la ferveur du jury il y avait la fille du diamantaire congolais, Francis Mvemba. Cette dernière du nom de Maelis Mvemba n’était même pas retenue dans le Top 8. D’après une source rapportée par le célèbre blogueur camerounais, Peupah Zouzoua, l’ex-mari de Coco Emilia conteste le choix des jurés.

Selon lui, il y a eu fraude et que sa fille âgée de 20 ans était première dans les votings et avait le plus de soutien dans la salle. Ainsi, pour faire invalider la présélection de Miss CI France 2024, Francis Mvemba compte porter plainte à Paris et à Abidjan voire même devant l’ONU. D’ailleurs, près d’un million de personnes sont prêtes à battre le pavé à travers une grande marche à Abidjan, Kinshasa, Douala, Paris et Monaco pour se faire entendre.