Mohamed Ibn Chambas a fini sa mission en Côte d’Ivoire, il fait ses adieux au Président Ouattara

Le Représentant spécial et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, en fin de mission, est allé faire ses adieux au Président Alassane Ouattara, le mercredi 24 mars 2021, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.

Tout en traduisant au Président ivoirien, l’estime et la considération du Secrétaire Général des Nations Unies à son égard, le diplomate onusien a exprimé à Alassane Ouattara toute sa gratitude pour le soutien contant qu’il lui a apporté tout au long de son mandat. Toute chose qui, selon lui, a grandement contribué au renforcement du partenariat entre la Côte d’Ivoire et le Système des Nations Unies.

Pour Mohamed Ibn Chambas, la Côte d’Ivoire a su maintenir son rôle de leadership dans la sous-région, et cela, en dépit des différents défis auxquels le pays fait face.

Il a, par ailleurs, rendu hommage aux autorités ivoiriennes et à toutes les composantes de la Nation pour leur détermination à renforcer la réconciliation nationale et à bâtir une Côte d’Ivoire stable, unie et prospère, tournée vers l’avenir.

Il a également encouragé les uns et les autres à poursuivre la quête de l’unité nationale pour consolider la paix et la démocratie.

Au cours de cet échange, Mohamed Ibn Chambas a également présenté au Chef de l’Etat, au gouvernement et au peuple ivoirien, les condoléances du Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, suite au décès du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO.

Pour lui, cette disparition est, non seulement une grande perte pour la Côte d’Ivoire, mais aussi pour la sous-région tout entière.

Avec Présidence de Côte d’Ivoire

Comments

comments