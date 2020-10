Monde: la Chine a demandé aux États-Unis de mettre un terme à leur projet de vente d’armes à Taiwan

La Chine a demandé aux États-Unis de mettre un terme à leur projet de vente d’armes à Taiwan. Pékin a dénoncé qu’en plus de nuire aux relations bilatérales, ils sapent les intérêts et la souveraineté de Pékin sur l’île, rapporte Prensa Latina.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères Zhao Lijian, a appelé la Maison Blanche à examiner la gravité du problème et à couper tous les liens militaires avec Taiwan, faute de quoi elle encourrait des conséquences. Comme l’a souligné le porte-parole, l’opération viole les accords qui entretiennent les liens entre les deux puissances, les normes sur les relations internationales et les droits de la Chine sur son territoire.

Zhao a averti que son pays donnerait une «réponse légitime et nécessaire» en fonction de l’évolution de la situation. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ainsi réagi à la décision du gouvernement américain d’envoyer au Congrès la proposition de vendre des équipements de pointe, des véhicules et des armements à Taiwan. Cependant, les autorités taïwanaises ont indiqué mardi qu’elles n’avaient reçu aucune notification officielle à cet égard.

