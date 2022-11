Mondial 2022: « le Cameroun a son mot à dire », Rigobert Song n’a pas peur du Brésil

En conférence de presse ce lundi après le nul face à la Serbie (3-3), Rigobert Song s’est projeté sur le prochain match contre le Brésil. Et le sélectionneur du Cameroun dit ne craindre nullement les Auriverdes.

Dos au mur après sa défaite amer face à la Suisse (0-1) en première journée, le Cameroun s’est maintenu, non sans peine, dans ce Mondial 2022. Les Lions Indomptables se sont offert un petit point précieux après leur nul salvateur face à la Serbie.

Face aux Aigles ce lundi dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe G, les champions d’Afrique 2015 ont fini la partie sur le score de 3-3. Pourtant menés 3-1 au retour des vestiaires, les Lions camerounais ont réussi à sauver les meubles grâce notamment à un Vincent Aboubakar, tout feu tout flamme. Le capitaine des fauves a d’abord réduit la marque pour son équipe avant de délivrer une merveille de passe à Eric-Maxim Choupo-Moting pour le 3-3.

Une belle réaction des joueurs camerounais qui a séduit leur entraineur Rigobert Song. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur national s’est montré dithyrambique envers ses hommes. « Ce qui était important, c’est cette détermination, a-t-il lancé, avant de poursuivre. On a vu une équipe enragée, alors qu’on était menés au score. À la mi-temps, on pouvait croire que c’était fini, mais on a vu que les joueurs ont bien réagi. Nous sommes en train de monter en puissance, mais notre équipe est encore jeune, il faut du temps», a déclaré Song, visiblement très fier.

Avec deux points au compteur, le Cameroun n’a d’autre choix que de remporter la victoire pour son troisième et dernier match dans ce groupe G. Les Lions Indomptables, qui affrontent le Brésil, vont devoir se surpasser pour valider leur billet pour les huitièmes de finale. Une mission qui n’effraie pas le coach camerounais qui voit ses protégés remplir avec brio cette ultime tâche dans ces phases de groupe.

« Pour le dernier match contre le Brésil, on y croit. On n’est pas venus à la Coupe du Monde pour faire de la figuration, ou juste pour participer. Le Cameroun a encore son mot à dire, même si on sait que c’est une grande équipe », a-t-il ajouté. Vivement ce vendredi 2 décembre 2022 au stade Lusail pour le dénouement de ce choc des titans.

