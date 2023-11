Mondial 2026 (Q): la liste officielle de l’Afrique du Sud face au Bénin

L’Afrique du Sud a dévoilé sa liste définitive des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, prévues en ce mois de novembre.

Après une pré-liste de 44 joueurs, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé ce vendredi sa liste officielle des Bafana-Bafana retenus pour le rassemblement de novembre. Une trêve internationale dédiée aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

Le technicien belge a communiqué un groupe de 23 joueurs, avec l’attaquant d’Al Ahly, Percy Tau. Mais la grande surprise est la non convocation du joueur de Burnley, Lyle Foster, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs cette saison en Premier League. Une absence due à un soucis de santé selon Hugo Broos.

« J’en ai parlé au médecin du club et à l’entraîneur, et ils m’ont demandé d’être discret à ce sujet. Lyle est un bon joueur et a beaucoup progressé l’année dernière », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse, alors que des rumeurs évoquent des inquiétudes au niveau de la santé mentale du joueur de 23 ans.

L’Afrique du Sud est logé dans le groupe C des éliminatoires du Mondial 2026, avec le Bénin, le Rwanda, le Nigéria, le Zimbabwe et le Lesotho. Les Bafana-Bafana affronteront les Guépards au stade Moses Mabhida de Durban, le 18 novembre. S’en suivra un déplacement en terre rwandaise, le mardi 21 novembre.

Pour rappel, neuf poules de six équipes vont disputer ces phases qualificatives en Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.