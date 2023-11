Mondial 2026 (Q): Pierre-Emerick Aubameyang non-retenu par le Gabon

La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a communiqué ce mardi la liste des joueurs convoqués par son sélectionneur, Thierry Mouyouma, pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’attaquant de Marseille Pierre Emerick Aubameyang n’a pas été retenu.

Le joueur expérimenté ,passé par Chelsea et le FC Barcelone paie son mauvais début de saison avec l’OM. Il n’a inscrit qu’un but en 10 rencontres de Ligue 1 et a même été sifflé par ses supporters lors de la dernière rencontre de championnat. . Un gros coup dur pour PEA qui est récemment sorti de sa retraite pour porter à nouveau les couleurs nationales.

En revanche, on retrouve un groupe de 23 joueurs parmi lesquels on retrouve Mario Lemina (Wolverhampton, Angleterre), Denis Bouanga (Los Angeles FC, MLS), Aaron Boupendza (Cincinnati, MLS) ou encore Didier Ndong (Al-Riyadh, Arabie saoudite).

Pour rappel, à l’occasion de ces deux premiers matchs dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Gabon affrontera le Kenya le 16 novembre, avant de retrouver le Burundi, le 19 novembre. Les Gabonais devront viser un maximum de points sur ces deux confrontations pour déjà se mettre en position confortable pour la première place du groupe, synonyme de qualification au Mondial.