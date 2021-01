Monnaie unique : les actions du gouvernement ivoirien

Le mercredi 06 janvier 2021, un Conseil des Ministres s’est tenu au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA. Le conseil a abordé la question de la monnaie unique dans la région ouest-africaine.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans cette partie de l’Afrique, le Gouvernement a décidé de ratifier l’Accord de Coopération entre les Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine et la République française. Cet Accord permet d’améliorer les échanges entre les pays membres de l’UEMOA, de renforcer la stabilité et la résilience des économies et d’impulser une croissance forte, durable et inclusive dans la sous-région Ouest-Africaine.

Sapel MONE

