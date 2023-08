Municipale 2023 à Cocody/Jean-Marc Yacé :”En la mémoire de notre président, Henri Konan Bédié qui nous a confié cette mission, nous allons lui rendre hommage en nous lançant dans cette campagne pour remporter la victoire et la lui offrir”

Le candidat du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Jean-Marc Yacé a été officiellement investi pour les élections municipales à Cocody par les membres de son parti.

Réunis au terrain de football du quartier Sogefiha de la commune de Cocody, les militants et sympathisants du plus vieux parti de la Côte d’Ivoire n’ont pas voulu se faire raconter ce grand moment ce jeudi 24 août 2023.

Le maire sortant Jean-Marc Yacé a exprimé la détermination de son équipe à relever tous les défis qui se présenteront à eux, à l’instar de ce qu’ils ont déjà offert aux habitants de Cocody durant leur premier mandat. « En la mémoire de notre président, Henri Konan Bédié qui nous a confié cette mission, nous allons lui rendre hommage en nous lançant dans cette campagne pour remporter la victoire et la lui offrir », déclaré Jean-Marc Yacé .

Pour y arriver, le maire Jean-MarcYacé a appelé les militants et les responsables de son parti à faire preuve de courage et de résilience. «En nous mobilisant en faveur de la paix et de l’unité au sein du PDCI-RDA, à Cocody et en Côte d’Ivoire, nous traçons les sillons d’une victoire éclatante et rayonnante le 02 septembre prochain ».

Il s’est saisi de l’occasion pour plaider pour une campagne apaisée et sans violence. « Nous nous engageons dans des élections, pas dans une bataille ou une guerre. Il est crucial que tous comprennent que ce que nous avons signé avec le médiateur vise à promouvoir un message de paix et à rappeler à chacun que le débat politique est démocratique, mais qu’au-delà de la politique, il y a la vie. Que cette élection se déroule dans la sérénité », a-t-il lancé.

Bien avant, l’un des vice-présidents du PDCI-RDA, Georges Ezaley a souligné que la réélection de Jean-Marc Yacé revêt une double signification. Selon lui, elle entend rendre hommage au défunt président de leur parti, Henri Konan Bédié, ainsi qu’à son collaborateur feu Gaston Ouassénan Koné, et vise avant tout à conserver cette commune, symbolique pour eux. « Il a été choisi par le président et présenté le 8 juillet dernier par le premier vice-président feu Ouassénan Koné. C’est une grande responsabilité que vous assumez. Vous devez leur rendre hommage le 2 septembre 2023 et vous préparer également pour 2025. Chers militants de base … vous avez l’obligation de faire en sorte que le PDCI remporte la victoire ici à Cocody le 2 septembre. Car nous sommes à Cocody, un symbole, et c’est là que se trouve la résidence de Henri Konan Bédié, le siège de notre grand parti. Deux symboles forts. Ici à Cocody, le PDCI persistera, prospérera et triomphera », a-t-il assuré.

L’une des figures emblématique de la politique ivoirienne, Simone Ehivet Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables (MGC), parti allié au Pdci, qui a pris part à cette cérémonie d’investiture a émis le vœu d’une élection sans violence et apaisée. « Le 2 septembre, j’espère que les électeurs nous montreront qu’ils sont sages et responsables. C’est pourquoi ils ont choisi le maire Yacé », a-t-elle martelé.