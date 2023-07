Au terme de discussions menées entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié (HKB), des accords ont été trouvés pour une alliance dans le cadre des élections régionales du samedi 2 septembre 2023. Ainsi, le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) et le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) ont décidé d’aller en rangs serrés dans 25 régions. Toutefois, les deux anciens présidents ivoiriens n’ont pas trouvé de consensus dans la commune Yopougon.

Municipales : Bédié et Gbagbo lorgnent Yopougon

Selon une liste publiée sur la page Facebook du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo et celui d’Henri Konan Bédié feront liste commune dans 25 régions lors des élections régionales prévues pour le 2 septembre 2023. Le PDCI se taille la part du lion en réussissant à placer 19 de ses cadres comme têtes de liste au moment où le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire se contente de six régions. Dans l’Agnéby-Tiassa, la tête de liste revient au PPA-CI, tout comme dans le Cavally, le Gboklê, le Gôh, la Mé, le Poro et le Tonpki.

Les deux principales formations de l’opposition n’ont pu accorder leur violon dans la commune de Yopougon. En effet, Michel Gbagbo défendra les couleurs du PPA-CI. De l’autre côté, Dia Augustin aura la lourde responsabilité de porter le PDCI à ces élections municipales.

Pourtant, il y a peu, Michel Gbagbo annonçait fièrement lors d’un meeting au quartier Sideci Terminus 42 que les discussions étaient bien avancées entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo pour que le PPA-CI soit tête de liste à Yopougon.

“Nous sommes en longue discussion avec le PDCI-RDA afin de partir ensemble à ces élections municipales. Nous faisons tout notre possible pour participer à ces élections, mais je peux vous dire que les discussions sont bien avancées et que le PPA-CI a de fortes chances d’être en tête de liste à Yopougon”, avait-il dit.

On le voit, l’enjeu à Yopougon a eu raison de l’alliance entre Bédié et Gbagbo. Aucun des deux anciens présidents ivoiriens n’a voulu céder. La bataille s’annonce rude donc entre Michel Gbagbo, Dia Augustin et Adama Bictogo, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).