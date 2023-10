Municipales en Côte d’Ivoire : le Conseil d’État annule la victoire d’Assalé Tiémoko

La victoire d’Assalé Tiémoko aux élections municipales de Tiassalé a été annulée par le Conseil d’État. À la suite de cette décision, le candidat indépendant a encouragé les habitants de la région à maintenir la tranquillité.

Assalé Tiémoko avait été proclamé gagnant des élections municipales à Tiassalé, obtenant ainsi 52 % des suffrages exprimés, soit un total de 4 474 voix. Cependant, la victoire du candidat indépendant vient d’être révoquée par le Conseil d’État. Peu de temps après que sa réélection a été annulée, Assalé Tiémoko a adressé un message aux habitants de la région. « Élection annulée. Ce n’est pas grave ! J’appelle le peuple de Tiassalé, au calme. J’ai toutes les ressources pour gagner encore. Merci de m’avoir rendu, par cette décision, encore plus grand dans ce pays ! », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Assalé Tiémoko a expliqué les raisons qui ont conduit le Conseil d’État à invalider sa victoire. L’organe a argumenté que certains procès-verbaux ne contenaient pas d’autocollants, que certains bureaux de vote avaient fermé après 17 heures, et que l’heure d’ouverture et de fermeture de certains bureaux de vote n’était pas indiquée sur certains PV. Cependant, le maire sortant de Tiassalé a souligné que ces mêmes conditions avaient été observées lors des élections régionales et avaient été validées par le Conseil d’État.

Pour conclure, Assalé Tiémoko allègue que ceci marque l’établissement d’une nouvelle norme juridique en Côte d’Ivoire. « À partir de maintenant, si vous perdez une élection dans les urnes, il vous suffit d’envoyer l’un de vos représentants dans les locaux de la CEI pour perturber la procédure de proclamation des résultats. » A-t-il déclaré.