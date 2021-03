Musique: Eloïsha Iza, la chanteuse attachée aux valeurs traditionnelles africaines

«Je suis une franco villageoise», une manière pour Eloïsha Iza, dans un éclat de rire, de montrer son attachement aux valeurs traditionnelles africaines. Qui prennent leurs sources dans l’origine de sa mère, une Ivoirienne. Et pourtant la belle jeune dame de 32 ans a tout pour avoir la tête dans les étoiles. Le physique, le talent et surtout un parcours des plus inspirants.

Elle a fait le tour des plus grands plateaux télé et radios, très jeune, à 18 ans. Pour autant, elle n’a pas perdu le nord. Elle est restée attachée à un idéal, à une passion, la musique. «Tout en moi respire la musique», dit-elle. Chanteuse, coach vocal, rappeuse, son univers est vaste. Avec un énorme talent qui n’attend que d’éclore et se laisser apprécier.

Justement, le grand bond, c’est avec la reprise de «Ne laisse pas trainer ton fils » du groupe NTM avec une touche estampillée Eloïsha Iza. Pour accompagner ce titre, une production de 9 minutes qui parle à l’âme. Les sacrifices d’une mère pour voir son fils réussir. On voit l’héroïne du mini film passer par tous les états. Entre le trafic de drogue, la prostitution, tout est bon pour assurer un avenir meilleur à son enfant. Avec des images saisissantes et captivantes. Une vidéo à voir.

Le clip en version télé est annoncé pour le lundi 15 mars prochain. Eloïsha Iza va à la rencontre des peuples et des cultures. Même si sa base reste l’Europe, l’Afrique entendra bientôt parler de cette merveille qui a tout, d’une diva. Par ailleurs, elle marche dans les pas d’une certaine Monique Séka dont elle reprend l’un des titres pour son EP de six titres annoncé pour le mois de Mai. Plus rien n’arrêtera Eloïsha. Décidée à faire apprécier son talent.

actupeople.net

