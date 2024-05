Musique : le Tube ”Coup du marteau” de Tamsir certifié single d’or en France

Au Sénégal, la Cour des comptes a publié les rapports de contrôle effectués dans plusieurs secteurs pour le compte des années 2021, 2022 et 2023 sous le régime de l’ancien président Macky Sall. Ces rapports révèlent d’éventuelles irrégularités dans la gestion de l’argent public. Ils pourraient donc susciter des actions judiciaires afin que des responsabilités soient situées.

Avec plus 15 millions de stream sur Spotify en France, le tube ‘’ Coup du marteau ‘’ de Tamsi feat Team Paiya, Renard Barakissa, Tazboy et Psk, a été certifié single d’or par le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP).

Single d’or

C’est Tamsir lui-même qui a partagé cette information ce lundi 29 avril 2024, avec sa communauté sur les réseaux sociaux.

« Merci à Dieu pour cette nouvelle victoire. Merci au Peuple de Côte d’Ivoire. Merci à la Team Paiya, à toi Zagba Le Requin, à Doupi Papillon, à toi Ste Milano, à Kommander Samo, à toi Renard Barakissa, à Momo Hayek, à Noukou Loba et à vous Tazeboy & Psk. Merci à Francklin Konkobo, Merci à Willy Bénédiction, Merci à Dafé, Merci à Merleau, Merci à Thura, Merci à Charlem Pépé, Merci à Djany. Merci à vous, Africains de la diaspora. Merci aux médias télé & radios. Que Le Seigneur fasse qu’à partir de ce single d’or une multitude de certifications pleuve sur nous, artistes ivoiriens et francophones. Ce n’est que le début, la jeunesse est en marche », a-t-il partagé.

Sur la toile, les internautes ne sont pas surpris de cette performance au regard du parcours fulgurant du titre qui a fait de l’ombre à l’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des Nations et qui cumule à ce jour 63 millions de vues sur YouTube.

Comment obtenir la certification en France ?

Pour obtenir un single certifié en France, la #Snep prend en compte les ventes, le #streaming et les téléchargements.

Voici comment ça marche :

Ventes physiques : Les ventes du single sont prises en compte.

Streaming : Les écoutes en streaming sont comptées après 30 secondes d’écoute.

Téléchargements : Chaque téléchargement équivaut à 150 streams.

Seuils de certification :

Or : 15 millions d’équivalents streams

Platine : 30 millions d’équivalents streams

Diamant : 50 millions d’équivalents streams

Ces seuils sont calculés en prenant en compte le total des ventes digitales multiplié par 150, puis en ajoutant le résultat au total des streams premium.

Prochaine étape, décrocher le single de platine.