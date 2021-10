Nécrologie : cérémonie de la levée de corps du Doyen Léonard Groguhet

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a pris part ce samedi 09 octobre 2021, à la levée de corps du Doyen Léonard Groguhet, grand homme de culture, icône du petit écran à la Salle Félix Houphouët Boigny d’Ivosep.

Il a remis le drapeau Orange-Blanc-Vert à la famille de l’illustre disparu en hommage et reconnaissance pour service rendu à la République de Côte d’Ivoire, avec les honneurs d’un détachement de l’Armée.

Léonard Groguhet est un acteur et humoriste ivoirien né en 1939 venu de Daloa et mort le 4 septembre 2021.



Léonard Groguhet est le fils de Gbaily Groguhet. Il a effectué ses études primaires à Daloa de 1947 à 1952. Il a exercé la fonction de commis d’administration avant son service militaire de 1954 à 1958

En 1959, il rentre de Saint Louis et s’inscrit au Centre National d’Art Dramatique et joue dans des pièces comme Le Médecin malgré lui. En 1961, il intègre le Centre d’Art Dramatique à Paris pour une formation de trois ans. En 1965, il intègre l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne pour apprendre auprès du professeur Jacques Scherer. Il achève ses études théâtrales à l’Université Internationale du Théâtre de 1966 à 1968. Il exerce ensuite le métier de professeur d’interprétation à l’École Nationale de Théâtre de l’Institut National des Arts d’Abidjan. En 1969, Léonard Groguhet travaille à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne comme responsable d’émissions telles que Le Stop dans le vent, Télé-week-end, Pour ou contre devenue plus tard Comment ça va ?

Il a animé une émission de télévision satirique très célèbre, Comment ça va ?, laquelle a été arrêtée en 1994.

En 2007, une rue ivoirienne a été baptisée du nom du célèbre humoriste. Reliant le boulevard Latrille au Lycée Technique, cette voie fait de Léonard Groguhet, l’un des rares artistes ivoiriens avec Alpha Blondy a être ainsi honoré de son vivant.

Il décède à l’âge de 82 ans dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021.

Filmographie

2002-2007 : Ma famille, téléfilm, avec Akissi Delta, Michel Bohiri, Clémentine Papouet, Angéline Nadié, Josiane Yapo, Michel Gohou, Nastou Traoré, Wabehi Amélie, Decothey, Thérèse Taba…

2000 : Un mariage pas comme les autres.

1998 : Mamie Watta.

2017 : Bienvenue au Gondwana.

Théâtre

1965 : Pantagleize de Michel de Ghelderode, mise en scène René Dupuy, Théâtre Gramont

1967 : La Tribu de Jean-Hubert Sybnay, mise en scène Raymond Hermantier, Nouveau Théâtre Libre.

