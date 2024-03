Niakara : Le ministre Vagondo Diomandé inaugure le premier commissariat de police de la ville

Le général de corps d’armée Vagondo Diomandé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, a procédé le 23 mars 2024, à l’inauguration et à la mise en service du 1er commissariat de police du département de Niakaramadougou dans le nord de la Côte d’Ivoire, selon un communiqué transmis le 26 mars 2024 à la rédaction de Fratmat.info.

D’un coût de 343 008 695 FCfa, le nouveau commissariat est bâti sur une superficie de 4972 m2. Il s’agit d’une trentaine de bureaux, une salle de réunion, une place d’armes, des cellules de garde à vue.

À cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a exprimé sa très grande satisfaction ainsi que celle de tout le gouvernement pour la mise en service de ce commissariat qui est l’une des concrétisations de la vision du Président de la République.

Le général Vagondo Diomandé a salué l’implication des populations, avant de les inviter à créer et entretenir une complicité avec les fonctionnaires de police affectés dans ce commissariat. Cela, a-t-il dit, permettra à ces derniers d’être plus efficaces dans la sécurisation des biens et des personnes.

La cérémonie qui a été marquée par la remise d’un véhicule de fonction au Sous-préfet de Tortiya, d’un véhicule pick-up et deux motos au commissariat de Niakaramadougou, a également vu la présence d’autres personnalités. À savoir, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement, et Ibrahim Kalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, président du Conseil régional du Hambol.

Notons que la construction de ce commissariat s’inscrit dans le cadre des projets prévus par la Loi de programmation de sécurité intérieure 2016-2020, dont l’objectif est d’assurer aux personnes et à leurs biens, les meilleures conditions de protection. Et ce, à travers le nouveau paradigme de la gouvernance sécuritaire de proximité.