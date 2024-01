Niger : 3 morts et des blessés dans une attaque terroriste

Au Niger, des individus non encore identifiés ont pris pour cible, le poste de contrôle de la gendarmerie nationale de la localité de Laoudou, situé à quelques kilomètres de Niamey. Lors de cette attaque terroriste qui a eu lieu jeudi 11 janvier 2024, des pertes en vies humaines ainsi que d’autres dégâts matériels sont malheureusement à déplorer.

Trois (03) morts, rien que des civils puis cinq (05) blessés graves dont 3 civils et 2 gendarmes. C’est le bilan de l’attaque terroriste qui s’est déroulée au poste de contrôle de la gendarmerie nationale de Laoudou, à quelques kilomètres de Niamey, la capitale du Niger. Selon les informations, les assaillants à bord d’un véhicule 4×4 ont passé le poste de contrôle de la gendarmerie nationale stationné à Laoudou, sur la route de Say.

Après quelques mètres, ces derniers se sont brusquement retournés puis ont ouvert le feu sur les éléments du détachement de l’Escadron de sécurité routière et d’escorte – ESRE de la gendarmerie nationale stationné à Laoudou. Les forces de sécurité ont aussitôt riposté. Ainsi, dans les échanges de tirs, trois (03) civils ont été atteints par balle et en ont succombé sur le coup. Cinq (05) blessés graves dont 3 civils et 2 gendarmes ont été dénombrés et évacués en urgence à Niamey pour des soins.

Les assaillants ont réussi à s’en fuir en emportant avec eux, une arme, trois (03) véhicules dont un de la Gendarmerie et deux (02) appartenant aux agents en service. A noter que des poursuites ont suivi par l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale qui s’est faite soutenue des drones.