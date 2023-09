Niger : des anciens responsables politiques mis en prison

Après l’ancien ministre de l’Intérieur, Hamadou Adamou Souley, incarcéré à la prison civile de Kollo, près de Niamey, les anciens ministres du Pétrole, Mahamane Sani Issoufou, dit Abba, fils de l’ancien chef de l’Etat Issoufou Mahamadou, et celui des Finances, Ahmat Jidoud, ont été également placés sous mandat de dépôt dans les prisons de Filingué et de Say, dans la région de Tillabéri.

Pour l’instant, il n’y a pas de motif officiel à leur arrestation mais tout porte à croire qu’il s’agit de soupçons de corruption et de détournements de deniers publics.

Pour Maman Wada, membre fondateur de la Haute autorité nationale de lutte contre la corruption, et membre influent de la coalition nationale Publiez ce que vous payez au Niger, les autorités de transition doivent faire en sorte que la présomption d’innocence et les procédures judiciaires soient respectées.

L’ancien Haut représentant du président Mohamed Bazoum, et par ailleurs président de l’ancien parti au pouvoir PNDS, Tarayya, Foumakoye Gado, a été lui aussi incarcéré. Mais il est actuellement à l’Hôpital général de Niamey pour des soins