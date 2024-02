Niger : la CoLDEFF récupère plus de 15 milliards FCFA pour l’Etat

Les travaux de la Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale – CoLDEFF, portent déjà des fruits. L’institution a réussi à récupérer plus de 15 milliards FCFA pour l’État du Niger juste en trois mois d’activité.

La CoLDEFF déterminée à récupérer les avoirs illégalement acquis, à l’État du Niger

Quelques mois juste après son installation, la CoLDEFF réalise d’énormes exploits au Niger. Au sortir de l’audience avec le chef de l’État, Abdourahamane Tiani, le président de la Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale a fait une déclaration aux médias. Le colonel Abdoul Wahid Djibo a annoncé que l’institution qu’il dirige a réussi à recouvrer pour l’État, lors des trois derniers mois d’activité, près de 15.744.252.011 F CFA d’avoirs illégalement acquis.

À en croire le patron du CoLDEFF, le travail se fait avec la plus grande détermination possible. Et les membres de cette institution de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale ne comptent pas épargner qui que ce soit. Car, ils ont pris l’engagement devant le président du CNSP de lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics.

Toutefois, le colonel Abdoul Wahid Djibo a tenu à faire savoir que l’ancienne Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) ne leur a pas du tout facilité la tâche dans l’accomplissement de leur mission. Cette ancienne institution aurait écrasé toutes les bases de données. Toute chose qui fait que les dossiers qu’elle a légués à la CoLDEFF ne portent que sur des dénonciations.

Malgré ces contraintes, le patron de la CoLDEFF tient à rassurer le peuple nigérien qu’ils sont déterminés à aller au bout de leur mission en respectant le serment prêté devant le chef de l’État. Pour cela, le colonel Abdoul Wahid Djibo indique que les dispositions sont en train d’être prises pour récupérer les dossiers devant la justice et les traiter comme cela se doit.