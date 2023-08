Le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum sera poursuivi pour haute trahison, a annoncé le CNSP au pouvoir à Niamey.

Niger: Le CNSP annonce des poursuites contre Mohamed Bazoum

Mohamed Bazoum, président déchu du Niger sera poursuivi pour haute trahison, a annoncé dimanche soir, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir le 26 juillet à l’issue du coup d’Etat.

« Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour » les « preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger », a déclaré le colonel major Amadou Abdramane, porte-parole du CNSP.

Un nouvel élément important dans cette crise puisque la junte s’est dite ouverte dimanche au dialogue avec la CEDEAO selon un communiqué du guide religieux nigérian qui a mené une médiation. Mohamed Bazoum et sa famille sont toujours détenus dans le sous-sol du palais présidentiel de Niamey. Samedi, il a reçu la visite de son médecin qui a indiqué qu’il se portait bien et a le moral haut.