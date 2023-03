Niger : le terrorisme au centre de la visite d’Antony Blinken

Les États-Unis exploitent la base aérienne 201, située dans le centre du pays, utilisée pour faire voler des drones .

Le secrétaire d’Etat américain était à Niamey jeudi. Dans la capitale nigérienne Antony Blinken a proposé une nouvelle aide au pays en proie à l’insécurité, dans une région du sahel, cible des jihadistes.

Le Niger demeure stable dans une zone ou des régimes militaires ont donné un coup d’arrêt au processus démocratique.

“L’attention que nous portons, que le Niger porte, que d’autres pays portent à l’insécurité ici parce qu’elle peut se propager bien au-delà de la région”, a expliqué le secrétaire d’Etat américain.

Et d’ajouter : “là où Wagner a été présent, de mauvaises choses ont inévitablement suivi. Il n’est pas prouvé qu’il y ait une réponse efficace à l’insécurité et, en même temps, nous avons vu des pays s’affaiblir, s’appauvrir, devenir plus incertains et moins indépendants à la suite d’une association avec Wagner. ”

Au Niger, le chef de la diplomatie américaine a rencontré d’anciens extrémistes violents qui ont été réinsérés grâce à une formation professionnelle soutenue par un financement américain de 20 millions de dollars.

“Le ministre a évoqué le total de nos investissements dans ces projets qui eux aussi sont très importants pour éviter que les gens basculent dans l’extrémisme ou le terrorisme et il y en a pour des centaines de millions de dollars.”, a déclaré le chef de la diplomatie américaine.

“Mais je pense qu’il faut effectivement être tous très clairs sur la nécessité des voisins de retrouver leurs parcours constitutionnels et démocratiques.”

Les Etats-Unis se sont aussi engagés également à travailler avec le Niger sur les défis environnementaux. Le Niger est l’un des pays les plus durement touchés par le changement climatique, perdant chaque année 100 000 hectares de terres arables au profit du désert, selon les Nations unies

Le Niger est l’un des pays les plus durement touchés par le changement climatique, perdant chaque année 100 000 hectares de terres arables au profit du désert, selon les Nations unies.