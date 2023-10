Niger : les avocats de Mohamed Bazoum rejettent l’accusation de tentative d’évasion

Les avocats de Mohamed Bazoum ont rapidement répondu à l’accusation de tentative d’évasion formulée contre leur client. Dans un communiqué de presse publié ce 20 octobre, ils ont vivement contesté les allégations de la junte.

D’après les déclarations du porte-parole de la junte nigérienne, le président déchu, Mohamed Bazoum, aurait tenté de s’échapper dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 octobre 2023. Toutefois, les avocats de l’accusé affirment que cette accusation est une machination orchestrée par les autorités militaires. En effet, le groupe d’avocats représentant Mohamed Bazoum exprime un rejet catégorique envers les accusations fabriquées de toutes pièces à l’encontre du président Bazoum, comme l’a souligné Mohamed Seydou Diagne, le coordinateur du collectif.

D’après Mohamed Seydou Diagne, en maintenant secrètement Bazoum en détention, la junte a franchi une nouvelle limite en violant continuellement les droits fondamentaux de leur client. Les avocats ont souligné que depuis le coup d’État survenu le 26 juillet 2023, leur client, ainsi que sa famille (son fils Salem et sa femme Hadiza), sont retenus de manière injuste par la junte à l’intérieur de la résidence présidentielle de Niamey. Le collectif des avocats estime que cette détention est arbitraire.

D’après leur communication, Mohamed Bazou et les autres détenus qui l’accompagnent n’ont jamais été déférés devant un juge et “n’ont pas non plus été informés de l’existence d’une éventuelle procédure engagée à leur encontre”. Aussi, les avocats de Salem Bazoum ont obtenu une décision d’un juge exigeant que les militaires le libèrent. Malheureusement, cette décision n’a pas encore été mise en œuvre jusqu’à présent. Selon les propos de Mohamed Seydou Diagne, “le 19 octobre, ils avaient reçu l’ordonnance autorisant la notification à l’État du Niger en vue de faire appliquer la décision”.

En outre, les avocats ont souligné qu’ils ont déposé une plainte le 15 septembre auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, accusant une violation de toutes les libertés fondamentales et des droits politiques de Mohamed Bazoum.