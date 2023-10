Niger : Mahamadou Issoufou fait une mise au point à Jeune Afrique

À la suite de la publication d’un article dans le magazine Jeune Afrique (JA), dans lequel il estimait être impliqué de manière négative dans une affaire, l’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a exprimé sa désapprobation en apportant des éclaircissements.

Selon Afrique7, l’ancien chef de l’État du Niger réfute les informations erronées et inexactes présentes dans un article de Jeune Afrique intitulé « Pourquoi l’opération française “il faut sauver le soldat Bazoum” a été abandonnée ». Dans sa réplique transmise au média par le biais du secrétaire général de sa Fondation, Mahamadou Issoufou a présenté sa perspective concernant quatre éléments évoqués dans l’article de Jeune Afrique. Pour commencer, l’ancien président a affirmé qu’il n’a “jamais encouragé Mohamed Bazoum à refuser une intervention militaire”.

En deuxième lieu, Mahamadou Issoufou a soutenu qu’il n’a eu “aucune communication avec les vice-commandants de la Garde nationale et de la Gendarmerie nationale concernant les événements survenus le 26 juillet 2023”. En troisième lieu, l’ancien président du Niger a réfuté l’allégation selon laquelle l’ancien ministre du Pétrole, Mahamane Sani Mahamadou, aurait été en contact avec le Haut commandant de la Garde nationale et aurait essayé de persuader les officiers fidèles de prendre toutes les mesures pour empêcher le meurtre du président, de son épouse et de son fils.

En conclusion, Mahamadou Issoufou réfute catégoriquement l’affirmation de l’article de JA selon laquelle il aurait eu des désaccords de quelque nature que ce soit avec Mohamed Bazoum. Selon l’ancien président nigérien, des sources, pour des motifs non déclarés, auraient intentionnellement fourni des informations erronées à l’équipe de Jeune Afrique. L’objectif de ces détracteurs serait de ternir sa réputation exceptionnelle.