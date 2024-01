Niger : un réseau de malfaiteurs démantelé

Dans un communiqué ce mercredi, la police nationale du Niger, le démantèlement d’un réseau et l’arrestation de malfaiteurs dans la région de Zinder.

La Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Magaria dans la région de Zinder, a démantelé un réseau et arrêté des malfaiteurs spécialisés dans le vol de bétail, le trafic de drogue et l’introduction illégale des explosifs et des détonateurs.

Le réseau est composé de deux (2) individus de nationalité nigérienne. Ils sont présumés auteurs du vol de bétail, survenu le 19 janvier 2024 au village de Gallawa, à une dizaine de kilomètres de la ville de Magaria. En effet, c’est suite à des renseignements que les mis en causes ont été interpellés par les éléments du Poste de Police Frontalier (PPF) de Tinkim. Au cours de leur Interpellation, une chèvre et une moto ont été récupérées.

Pour les individus arrêtés, il s’agit d’un (1) individu de nationalité nigériane, spécialisé dans le trafic international de drogue et le commerce illégal de médicaments contrefaits. Le mis en cause a été interpellé lors d’un contrôle de routine au Poste de Police Frontalier de Tinkim, le 18 janvier 2024 aux environs de 1h du matin avec deux (2) briques de chanvre indien et 1408 comprimés contrefaits dissimulés dans sa ceinture.

Le deuxième individu interpellé est de nationalité nigérienne. Il est spécialisé dans l’introduction illégale d’explosifs et de détonateurs (dynamites). C’est suite au contrôle de routine que les agents ont découvert sur un véhicule de marque Ford, une importante quantité d’explosifs et leurs accessoires, composés de 1390 explosifs (dynamites) et 150 fils conducteurs connectés chacun à un détonateur.

Depuis quelques mois, la police nigérienne a renforcé sa lutte contre la criminalité ambiante et le trafic de la drogue dans la région de Zinder. Sur le terrain, le bilan tourne autour de plusieurs arrestations de malfaiteurs et des réseaux démantelés ainsi que des trafics de drogue déjoués.