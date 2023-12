Niger: Voici comment Bola Tinubu veut faire libérer Mohamed Bazoum

Le Nigeria appelle à la libération de Mohamed Bazoum et fait une promesse au CNSP

Président en exercice de la Commununauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le Nigerian Bola Tinubu milite pour la libération de Mohamed Bazoum, maintenu en résidence surveillée depuis le putsch du 26 juillet à Niamey. Et pour convaincre les militaires au pouvoir au Niger à relâcher l’ancien dirigeant, le Nigeria met sur la table la question de la levée des sanctions économiques et financières prises contre le Niger.

« Nous avons clairement indiqué que nous voulions la libération de Bazoum afin qu’il puisse être autorisé à quitter le Niger. Il se rendra dans un pays tiers convenu d’un commun accord. Ensuite, nous commencerons à parler de la levée des sanctions« , a déclaré Yusuf Tuggar, chef de la diplomatie Nigériane.

À Niamey, aucune voix officielle ne s’est encore prononcée sur cette condition. Mohamed Bazoum refuse toujours de démissionner pour laisser le champ libre aux putschistes. Sa détention est jugée arbitraire par ses proches qui exigent sa libération. Les Chefs d’Etat de la Cédéao vont se réunir le 10 décembre prochain en sommet à Abuja pour tenter de trouver une issue à la crise au Niger.