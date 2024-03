Nigéria : 16 militaires tués dans un Conflit intercommunautaire

L’agence américaine, Associated Press, c’est fait écho le 17 mars de ce qu’au moins 16 militaires, dont quatre officiers, ont été tués dans le sud du Nigeria, alors qu’ils étaient déployés dans le cadre d’une mission de conciliation entre les communautés des villages voisins d’Okuama, d’ethnie Urhobo, et d’Okoloba, d’ethnie Ijaw. Le gouverneur de l’Etat du Delta, Sheriff Obore vwori cité par AssociatedPress, a affirmé dans un communiqué, prendre « toutes les mesures nécessaires pour démasquer les auteurs de cet acte ignoble ».

Le media américain rappel que ces dernières semaines, des affrontements avaient fait de nombreux morts, entre les communautés d’Okuama et d’Okoloba. Les médias locaux sont revenus sur le fait que le conflit dans le Delta entre ces deux communautés, était lié à un différend foncier persistant , qui s’est soldé par l’enlèvement d’un homme. Les soldats avaient tenté en vain de négocier sa libération. Africanews qui reprend l’information indique que « bien qu’ils soient principalement déployés dans le cadre d’opérations spéciales de sécurité dans le pays d’Afrique de l’Ouest, les soldats nigérians sont parfois envoyés pour résoudre des conflits au sein des communautés, et dans les zones où les affrontements meurtriers sont fréquents ».