Nigeria : Après leur différend, Wizkid et Don Jazzy se réconcilient

Les deux artistes nigérians, Wizkid et Don Jazzy étaient des ennemis jurés. Aujourd’hui, les deux célébrités de la musique Afro-Beat à l’international ont enfin enterré la hache de guerre.

Wizkid et Don Jazzy réconciliés après leur clash

L’industrie musicale nigériane est gangrenée par de nombreux différends entre des figures de proue de l’Afro-Beat à l’international. Les internautes ont assisté notamment à des clashs sur la blogosphère de Davido avec Burna Boy et de Davido avec Wizkid. Ces genres de querelles n’honorent pas la musique nigériane. Les cas sont même légions dans le milieu et implique régulièrement le chanteur de 33 ans qui était dans l’écurie de Don Jazzy, Mavin Record.

D’ailleurs même, Wizkid était aussi à couteau tiré avec son ancien mentor sur les réseaux sociaux. L’artiste de la chanson ‘’Essence’’, avait traité il y a quelques semaines de cela Don Jazzy d’influenceur. Ce qui a littéralement irrité le patron de Mavin Record qui n’a pas hésité à se désabonner de ses pages officielles.

Aujourd’hui, il semble que les choses sont rentrées dans l’ordre. La preuve, dans un post qui date de quelques heures sur X, Wizkid a parlé de Don Jazzy comme étant une personne qu’il apprécie beaucoup. ‘’Don Jazzy, un humain incroyable’’, écrit-il. Le boss de Mavin Record a réagi automatiquement en retweetant le message sur son compte. A voir les deux célébrités se tague sur X fait chaud au cœur et cela ravi également leurs fans.

Sans doute que cette réconciliation est intervenue à La Fashion Week de Paris il y a quelques jours au défilé de la collection masculine Louis Vuitton où les chanteurs nigérians étaient invités. Espérons aussi que ce rapprochement Wizkid et Don Jazzy va servir d’exemple aux autres qui sont en conflit pour enterrer la hache de guerre.