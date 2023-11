Nigeria : décès d’Aderonke Kale, première femme major-général du pays

La major-générale nigériane Aderonke Kale est décédée ce vendredi 10 novembre 2023 à l’âge de 84 ans. La triste nouvelle a été confirmée par le président de l’Association des anciens élèves de l’Institut national (AANI).

Le Nigéria perd l’une des pionnières de son histoire militaire et médicale. Aderonke Kale, première femme major-général du pays est décédée vendredi à l’âge de 84 ans. « L’AANI et la nation continueront de se souvenir de l’héritage remarquable de l’emblématique major général Aderonke Kale (rtd) mni, qui a été une pionnière dans l’histoire médicale et militaire du Nigeria », a écrit le président de l’Association des anciens élèves de l’Institut national (AANI) dans un communiqué rendu public.

Le président Bola Tinubu a réagi au décès de la première femme major-général du Nigeria, décrivant sa mort comme une perte douloureuse pour le pays. Dans un communiqué officiel publié par son conseiller spécial (médias et publicité), le président a exprimé sa sympathie à la famille Kale, à l’armée nigériane et à la société des médecins du Nigeria face à cette épreuve difficile.

Née le 31 juillet 1939, Kale a travaillé en Grande-Bretagne avant de retourner au Nigeria en 1971. Elle a gravi les échelons de l’armée, atteignant le grade de colonel et servant en tant que commandant adjoint du corps médical de l’armée nigériane en 1990. Elle a assuré le rôle de psychiatre en chef de l’arméé pendant des années avant d’être promue directrice du corps médical nigérian. En 1994, elle a été promue au grade de major-général et a pris sa retraite de l’armée en 1997.