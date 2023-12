Nigeria: la Banque Centrale lève l’interdiction des transactions en crypto-monnaies

La Banque Centrale du Nigeria (CBN) a levé l’interdiction des transactions en crypto-monnaies dans le pays. Cette réforme, annoncée dans une circulaire intitulée « Circulaire à toutes les banques et autres institutions financières, lignes directrices sur les opérations des comptes bancaires pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPS) », marque un tournant majeur dans la politique financière du Nigeria.

Dans une note circulaire datée du 22 décembre 2023 sous le numéro de référence FPR/DIR/PUB/CIR/002/003 et signée par Haruna Mustafa, directeur du département de politique et de réglementation financières de la CBN, la Banque Centrale du Nigeria a levé l’interdiction des transactions en crypto-monnaies.

La CBN avait précédemment émis une circulaire en février 2021 interdisant aux institutions financières d’accéder aux comptes d’exploitation pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie, invoquant des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ainsi que l’absence de régulation adéquate et de mesures de protection des consommateurs.

Cependant, les évolutions récentes à l’échelle mondiale ont poussé la CBN à reconsidérer sa position. Avec les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en 2018 exigeant une régulation des VASPS pour prévenir l’utilisation abusive des actifs virtuels, la CBN a réagi en accordant une place réglementaire aux fournisseurs de services d’actifs virtuels, incluant les crypto-monnaies.

Cette décision s’inscrit également dans le cadre de la loi de 2022 sur le blanchiment d’argent, reconnaissant les VASPS comme des institutions financières, et est soutenue par les règles émises en mai 2022 par la Securities and Exchange Commission sur l’émission, l’offre et la garde des actifs numériques et des VASP au Nigeria.

Cette nouvelle directive vise à conseiller les institutions financières relevant de la compétence réglementaire de la CBN concernant leurs relations bancaires avec les VASP au Nigeria, ouvrant ainsi la voie à une régulation plus claire et transparente des crypto-monnaies dans le pays.

Les réactions à cette annonce sont mitigées, avec des experts se réjouissant de cette avancée vers une régulation adéquate des crypto-monnaies, tandis que d’autres soulèvent des interrogations quant aux implications potentielles sur le système financier du pays.