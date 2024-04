Nigéria : La date des funérailles de Mr Ibu fixée

Le monde du cinéma nigérian a perdu au début du mois de mars dernier un acteur clé du nom de John Okafor alias Mr Ibu. Après un mois de son décès, sa famille vient de donner le programme de ses funérailles qui va se dérouler sur 5 jours dans sa ville natale d’Eziokwe Amuri, située dans la zone de gouvernement local de Nkanu West de l’État d’Enugu.

Le programme des obsèques de Mr Ibu connu

Au début du mois de mars dernier, l’industrie cinématographique nigériane perdait à l’âge de 63 ans l’un de ses dinosaures en la personne de John Ikechukwu Okafor, plus connu sous le nom de Mr Ibu. Bien que malade depuis bien longtemps et amputé d’une jambe, sa disparition a beaucoup affecté les acteurs de Nollywood et ceux de l’Afrique. Parce que le comédien avait des jeux de scène remarquables qui ont marqué de nombreux téléspectateurs.

Un mois après le décès de Mr Ibu, sa famille biologique vient d’établir finalement le programme de ses obsèques. Les événements commémoratifs de l’acteur ont été dévoilés dans un communiqué signé par son frère aîné qui s’appelle Elder Sunday Okafor. Les funérailles du célèbre comédien nigérian vont s’établir sur cinq jours.

Tout va se dérouler à partir du mardi 25 juin prochain, avec un match de haut niveau en hommage à l’illustre disparue dans sa ville natale d’Eziokwe Amuri, située dans la zone de gouvernement local de Nkanu West de l’État d’Enugu. Une cérémonie dénommée ‘’La nuit de Mr Ibu’’, aura lieu le lendemain, mercredi 26 juin, avec une procession aux chandelles et des spectacles en direct pour célébrer sa vie et sa contribution au développement de l’industrie du divertissement en Afrique et en particulier au Nigéria.

Par la suite, une veillée chrétienne sera organisée le 27 juin suivie de l’inhumation le 28 juin au cimetière de la ville natale d’Eziokwe Amuri de Mr Ibu. L’hommage commémoratif va s’achever le dimanche 30 juin par un rassemblement religieux de remerciement pour la famille, les amis et les sympathisants. La famille appelle tous ceux qui ont aimé le célèbre acteur à se joindre à eux pour lui rendre hommage. ‘’Nous vous serions reconnaissants de nous accompagner dans le repos de notre fils, mari, père, grand-père, frère, oncle et beau-frère le 28 juin 2024. Joignez-vous à nous pour partager les meilleurs et les derniers moments avec notre icône’’, avance-t-il dans le communiqué.