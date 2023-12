Nigeria : L’armée tue 85 civils par erreur, Tinubu ordonne une enquête

L’armée du Nigeria a fait 85 morts dans un tir de drone qui a touché le village de Tudun Biri. Le président Ahmed Bola Tinubu a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête.

Nigeria : Un drone de l’armée tue 85 personnes

Le fait est grave. Un drone de l’armée du Nigeria a touché le village de Tudun Biri. Des habitants qui étaient réunis pour une célébration religieuse ont été tués. « Le bureau de zone du nord-ouest a reçu des informations des autorités locales selon lesquelles 85 corps ont été enterrés jusqu’à présent, tandis que les recherches se poursuivent », at-on appris.

« J’étais dans une maison quand la première bombe est tombée. Nous nous sommes précipités pour secourir les victimes et une deuxième bombe est tombée, a-t-il ajouté. Ma tante, la femme de mon frère et ses six enfants, les femmes de mes quatre frères sont mortes. Dans la famille de mon frère aîné, ils sont tous morts, à part un bébé, confié à un villageois à Jeune Afrique.

De son côté, l’armée nigériane n’a pas établi de bilan. Ahmed Bola Tinubu, informé, a exigé l’ouverture d’une enquête. La présidence informe que le chef de l’État « qualifie l’incident de très malheureux, troublant et douloureux, et exprime son indignation et son chagrin face à la perte tragique de vies nigérianes ».