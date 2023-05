Nigéria: Une nounou béninoise arrêtée pour agression s3xuelle sur un bébé d’un an (vidéo)

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux ces dernières heures. Une nounou identifiée sous le nom de Busayo Monday est accusée d’avoir abusé sexuellement d’un bébé âgé de un an. L’information abondamment relayée sur les réseaux sociaux, a été confirmée par la presse nigériane ce vendredi.

Selon les déclarations de la mère de la victime, la nounou qu’elle a fait venir de Cotonou depuis deux mois, a l’habitude de pratiquer des actes sexuels sur son enfant d’un an lorsqu’elle n’est pas à la maison. Elle l’a appréhendé après avoir découvert les preuves accablantes sur la vidéosurveillance installée chez elle. Elle a été confrontée à un moment choquant où Busayo avait retiré la couche du bébé et pratiqué des actes sexuels sur lui. Cette technologie de surveillance, destinée à assurer la sécurité de son foyer, s’est finalement révélée être le témoin silencieux de ces actes répréhensibles.

Choquée, la mère de la victime, Opeyem Aimna, a partagé cette histoire révoltante en ligne, mettant en garde les parents sur les dangers potentiels auxquels leurs enfants pourraient être exposés, même lorsqu’ils sont confiés à des professionnels de confiance.

« Vous voyez cette fille, elle s’appelle Busayo Monday. Je pensais qu’elle était la fille la plus gentille et la plus travailleuse que j’aie jamais rencontrée. Je me plains à peine de son travail et elle s’est bien occupée des enfants. C’est ce que j’ai toujours pensé jusqu’à ce qu’elle me donne le choc de ma vie. Celui-ci est la définition de l’être humain maléfique pur et non dilué. Elle est un prédateur d’enfants, un agresseur, un violeur et un être psychotique. À peine 2 mois après avoir commencé à travailler, elle a été surprise en vidéosurveillance en train d’accomplir toutes sortes d’actes immoraux sur un garçon d’un an« , a déclaré la mère de l’enfant dans une vidéo en ligne dans laquelle Busayo a avoué les faits qui lui sont reprochés.

L’indignation de la mère et le choc qui ont suivi ont rapidement captivé l’attention du public. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions d’indignation et de soutien envers la famille touchée. Cette trahison de la confiance placée en une personne censée veiller sur le bien-être de l’enfant a suscité une vague d’émotions vives dans la communauté locale et au-delà.