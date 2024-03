Nigéria : Yemi Alade fait de graves révélations sur sa carrière

L’univers du showbiz dans le monde voire en Afrique est entaché de beaucoup de difficultés. Ce n’est pas parfois facile pour les artistes féminines qui font face à de nombreuses propositions indécentes. Yemi Alade, la chanteuse nigériane est passée par là sans tomber dans les travers.

Yemi Alade : ‘’Il fut un temps dans l’industrie où tout le monde voulait coucher avec moi’’

Le monde de la musique est un vaste champ où s’entremêlent beaucoup de vices. Nombreux sont les artistes qui font face à des montagnes de propositions indécentes pour voir leur carrière aller au summum. Bien que beaucoup tombent dans l’engrenage, d’autres arrivent à s’en tirer. Mais, leur carrière malgré qu’ils ont le succès n’arrivent à avoir de nombreux lauriers.

C’est l’expérience qu’a vécu la star nigériane, Yemi Alade, lorsqu’elle s’est décidée à se lancer dans l’univers du showbiz africain. L’artiste populaire s’est exprimée il y a peu sur les dessous lugubres de l’industrie musicale en Afrique. ‘’Il fut un temps dans l’industrie où tout le monde voulait coucher avec moi et c’était comme, ‘’Yemi, si tu ne fais pas ceci, tu n’auras pas cela’’, descendre avec des hommes était comme un pont. J’ai dû traverser des choses pour accéder à certaines plateformes, obtenir des offres et même des récompenses. Lorsque j’ai pris la décision de ne jamais m’engager dans des activités sexuelles à des fins lucratives, de nombreuses opportunités ont été automatiquement bloquées pour moi’’, explique-t-elle.

La jeune chanteuse de 35 ans a continué en faisant remarquer un fait à ses fans. ‘’Demandez-vous pourquoi Yemi Alade, qui est l’artiste nigériane la plus vue et la plus abonnée sur YouTube, n’obtient presque aucune reconnaissance lors des remises de prix année après année. Même lors des débats sur Twitter, personne ne mentionne Yemi Alade comme l’une des plus grandes artistes féminines du Nigeria. Ils m’ont vraiment tout bloqué. Mais je suis content parce que j’ai ma dignité, j’ai ma vie, je gagne beaucoup d’argent et surtout, j’ai des fans qui m’aiment tellement’’, souligne-t-elle. Toutefois, les mélomanes africains continuent toujours d’apprécier les différentes productions discographiques de Yemi Alade qui un jour verra son travail triompher.