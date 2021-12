Noël 2021 : le message de Danièle Boni-Claverie Présidente de l’URD

A l’occasion de la fête de Noel, la Présidente de l’URD, Mme Danièle Boni-Claverie a adressé un message aux ivoiriens .

Selon les traditions qui caractérisent Noël, j’aime particulièrement celles qui évoquent « la Trêve de Noël » et les gestes généreux qui les accompagnent. Il y a longtemps, un évènement d’une fraternité inouïe a rassemblé des soldats français et britanniques à des soldats allemands sur un front qui allait être sanglant. C’était le 25 décembre 1914. Il ne s’agissait plus pendant quelques heures d’un face à face de terreur mais d’un rassemblement d’êtres humains en quête de sens et de chaleur.

Sur un mode beaucoup plus léger, la France se singularise avec « la Trêve des Confiseurs ». Plus de débats parlementaires houleux, plus de questions irritantes dans les 2 chambres, place aux « douceurs ». En fait, même pris sous des prismes différents, cela traduit l’espérance d’un monde meilleur que l’on retrouve chez chacun d’entre nous et de cette quête de nouveaux modes de solidarité et de fraternité.

Alors pourquoi s’étonner que 3000 docteurs se tournent vers le Père tutélaire pour dénoncer un problème qu’un Ministre de tutelle est dans l’incapacité de gérer. En désespoir de cause, il est normal, il est sain qu’ils fassent appel en dernier recours à celui qui aura une écoute paternelle et rassurante. D’où vient qu’au lieu de les accueillir, on les embarque, on les enferme et on les libère après les avoir humilié gratuitement. Et leurs ressentiments s’ajoutent à ceux exprimés par tous les déguerpis d’Abidjan et de ses environs dont les larmes sont les seuls cadeaux qu’ils pourront se partager en ce temps de fête.

Pendant cette trêve symbolique, tandis que le dialogue politique va reprendre, rassemblant à nouveau la classe politique et des représentants de la société civile, sachons nous souvenir qu’il est grand temps de rallumer des étoiles dans les yeux des Ivoiriens grâce à la tolérance et au pardon.

Joyeux Noël !

Danièle Boni-Claverie

Présidente de l’URD.

