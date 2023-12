« Nos deux étoiles » : un film documentaire qui retrace le parcours des Eléphants de Côte d’Ivoire

Le cinéma majestic Prima d’Abidjan-Marcory a été illuminé par l’avant-première du film « Nos deux étoiles ». Un documentaire inédit, sublime et exquis mélange d’entretiens, d’archives et de reconstitutions historiques qui retrace le parcours des éléphants de Côte d’Ivoire de la Can 1992 et de 2015, a été présenté, le mardi 12 décembre 2023. Et ce, pour rendre hommage aux anciennes gloires du football ivoirien. Ce film sera, dès le 14 décembre, sur la chaîne « canal can ». C’est une initiative du groupe Canal+ pour permettre aux amoureux du ballon rond de vivre encore ses moments nostalgiques.

Durant près de deux (2) heures, le florilège de spectateurs amoureux de l’ingéniosité de ses pachydermes se sont délectés de ce film documentaire sur la Can 1992 et 2015. Une production merveilleusement menée et richement illustrée avec des séquences de vie bien choisies et des témoignages poignants. Au nombre des intervenants, l’on peut citer, entre autres, les ex-capitaines des années 1992 et de 2015 Gadji Céli, Drogba Didier et Yaya Touré ; les gardiens de but : Alain Gouaméné, Tizié Jean Jacques et Bakary Copa, en passant par les coéquipiers à savoir Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, Aka Kouamé, Kalou Bonaventure, Emmanuel Eboué, Zoro Marc, N’dri Koffi Romaric, et bien d’autres. Sans oublier les sélectionneurs dont Yéo Martial, François Zahui et Hervé Renard.

Ces générations à l’inspiration débordante se sont posés comme des assoiffés orfèvres foncièrement attachés à la dignité de leurs concitoyens. Marqué par les défaites depuis des temps.

Adama Doumbia conseillé technique représentant le ministre délégué auprès du premier ministre en charges des sports et du cadre de vie n’a pas caché sa joie pour ce projet d’envergure qui célèbre les valeurs. « Il est important que toutes les énergies fédèrent pour que tous les objectifs soient atteints. C’est pourquoi je salue cette initiative qui met en relief les atouts de nos gloires de 1992 et 2015. Il faut qu’on apprenne à célébrer les valeurs », s’est-il réjoui.

Pour sa part Aziz Diallo, directeur général de Canal+ a mis en lumière les pesanteurs à l’origine du projet. « L’avantage est de pouvoir bénéficier en direct mais également en triplé de ce documentaire sur canal can et de tous les programmes ».

Dans la même veine Yacine Diallo le président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) a exprimé son immense fierté au groupe canal qui n’a ménagé aucun effort pour la réalisation de ce film documentaire.