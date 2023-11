Nouna : Les délais pour s’approvisionner dans les pharmacies privées se rallongent

Le manque de médicaments dans les pharmacies privées de Nouna est devenu un casse-tête pour bon nombre de patients et d’accompagnants de malades, a constaté l’AIB.

En temps normal, les commandes se faisaient chaque jour et la réception se faisait pratiquement le soir peu avant vingt heures.

Mais avec le contexte sécuritaire et le manque d’électricité, les délais se sont allongés.

Les chiffres d’affaires connaissent des fluctuations plus ou moins négatives en raison des pertes occasionnées par des conditions climatiques inappropriées, comme c’est le cas pour les vaccins et les sérums qui doivent être conservés au frais, entre deux et huit degrés, explique le pharmacien Adolphe SERMÉ, en poste à la pharmacie Azenby.

Il a indiqué que l’emploi d’un groupe électrogène coûte cher, soit 25 mille francs CFA de carburant par jour.

Selon le Docteur Édouard YE de la pharmacie Saint Christ, les trois pharmacies de la province ont sollicité auprès des fournisseurs un accompagnement avec un délai de paiement un peu plus long pour les factures et un stock conséquent, compte tenu du temps d’arrivée des convois.

À l’attention de la population, le Docteur Adolphe SERMÉ de la pharmacie AZENBY, tout comme le Docteur Édouard YE de la pharmacie Saint Christ et le Docteur Raogo DJIGUEMDE de la pharmacie Djumba de Djibasso, demandent de la compréhension face à la situation particulière de la Kossi.

Par la même occasion, ils invitent les prescripteurs à tenir compte des équivalences pour la satisfaction de la population.