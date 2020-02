« Nous allons saisir l’Union interparlementaire internationale », les Avocats Soro

Le collectif des avocats ivoiriens et maitre William Bourdon ont tenu une conférence de presse le vendredi 7 février 2020, à Cocody. Les avocats de Guillaume Soro comptent saisir l’union interparlementaire internationale. Ils ont fait savoir que les arrestations arbitraires continuent contre les proches du député de Ferkessédougou.

Selon Me William Bourdon, « au-delà de tous les regards internationaux, qui aujourd’hui convergent vers la Côte d’Ivoire, compte tenu de la répétition de graves violations de droits de l’homme, et de graves violations de principe de la légalité. Tout le chaos du personnel familial qui résulte du placement en détention de leurs maris, compagnons et parents, mesdames, nous vous disons ici que vous pouvez compter sur notre soutien obstiné ».

« Ces irrégularités ne peuvent faire de doute pour personne. Tous les principes d’un procès équitables ont été piétinés. Nous allons de fait saisir différents rapporteurs spéciaux. Dans les jours qui viennent, nous allons saisir l’Union interparlementaire internationale et nous pensons qu’elle prendra des résolutions. Puisque des élus du peuple ayant la confiance du peuple ont été jetés en prison au mépris de la constitution et de la loi », a fait savoir l’avocat français.

LES AVOCATS DE SORO COMPTENT SAISIR L’UNION INTERPARLEMENTAIRE INTERNATIONALE

Maitre Kadidia Touré explique que, « la situation est encore plus grave qu’on situe les faits en 2008. Si les faits sont situés en 2008, il est évident que la constitution de 2016 ne s’applique pas. Et que nous sommes dans le cadre de la constitution de 2000 en son article 110. C’est-à-dire qu’il y a une tourmente constitutionnelle dans laquelle ils ne veulent pas s’engouffrer ». « Quand on dit qu’on est magistrat dans un état de droit, magistrat indépendant, soucieux du respect de son serment, on va dans la voix de la loyauté. On applique la loi, rien que la loi. Nous espérons que dans les jours avenir, les uns et les autres vont se ressaisir », a-t-elle espérer.

Par ailleurs, s’agissant de l’arrestation des proches du candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2020, les avocats ont été plus clairs. Ils ont expliqué que celles-ci se poursuivent. « Nous avons été informés par les membres de la belle famille de Guillaume Soro de ce qu’un des leurs avait été interpellé ce matin (Ndlr : vendredi 7 février) avec son gardien. Il se nomme Logbo Bi, c’est le jeune frère de l’épouse de Guillaume Soro. Il a été arrêté en même temps que son gardien. A l’heure où je vous parle, nous ne savons pas où il est », s’est inquiété Me Souleymane Diallo.

Quant à Rigobert Soro, petit frère du président de Générations et peuples solidaires, il rassure. « Il va bien, mais il a été entendu par les services de la DST dans des conditions brutales. De façon procédure, on ne lui a pas retiré son titre d’officier de police judiciaire et en plus il a été entendu par la DST avec son treillis. Il a été violemment interpellé le 30 décembre 2019 et c’est treize jours plus tard après avoir séjourné dans un trou à la DST qu’il a été déféré devant le procureur de la république », a dénoncé l’avocat Diallo.

« Le cas de Zébré Adama est à peu près similaire. Il a été interpellé le lundi 27 janvier chez son grand frère Zébré Souleymane chez qui la gendarmerie s’est rendue pour une perquisition. N’ayant pas trouvé le grand frère, après la perquisition, ils sont partis ainsi avec le petit frère qui n’a rien avoir. D’ailleurs, c’est un étudiant. Depuis cette date, il est détenu dans un lieu que nous ignorons. Alors que tout le monde sait aujourd’hui en Côte d’Ivoire que le délai de la garde à vue est de 48 heures renouvelable une fois. Cela fait dix jours qu’il est gardé au secret. C’est ça l’état du droit aujourd’hui en Côte d’Ivoire », a-t-il critiqué.

