« Nous avons été un peu déçus… », Alassane Ouattara sur la défaite des Éléphants

En conférence de presse avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à Abidjan, ce mardi, le président ivoirien Alassane Ouattara est revenu sur la défaite de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire lors de la troisième journée de la Coupe d’Ivoire. Afrique des Nations (CAN). Alassane Ouattara a exprimé sa déception, mais espère une dans les années à venir.

Alassane Ouattara espère une positive des Éléphants

« Je voudrais vous remercier d’avoir été avec nous hier au match des Éléphants à l’occasion de la CAN », a déclaré ce mardi 23 janvier 2024, le président Alassane Ouattara au chef de la diplomatie américain Anthony Blinken, lors de leur conférence de presse conjointe à Abidjan.

« La CAN est une belle fête qu’on appelle d’ailleurs la CAN de l’hospitalité », a ajouté M. Ouattara avant d’exprimer sa déception sur la défaite (4-0) de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Equatoriale le lundi 22 janvier 2024. « Nous avons été un peu déçus par ce qui s’est passé, mais ce n’est que partie remise ».

Cependant, Alassane Ouattara qui espère une positive de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire dans les à venir, a appelé le peuple ivoirien à ne pas se décourager. « Nous avons une jeune équipe, mais qui va s’améliorer au fil des années et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le président Houphouët nous l’avait toujours dit : le découragement n’est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la coupe deux fois, en 1992 quand j’étais Premier ministre et 2015, récemment, et je suis sûr que nous l’aurons une troisième fois très bientôt ».

De son côté, Anthony Blinken n’a pas manqué d’éloges sur l’équipe ivoirienne malgré sa lourde défaite. « Le football, c’est la vie, il ya des hauts et des bas. J’ai vu une jeune équipe avec énormément de talents. Les Éléphants ont une bonne mémoire, mais ils ont aussi toute une capacité extraordinaire devant eux, et on sait qu’on va les voir au niveau continental et international dans les années à venir. J’en suis totalement confiant », at-il dit.

Logée dans le groupe A, la Côte d’Ivoire occupe la troisième place au classement avec trois points, derrière l’équipe de la Guinée Equatoriale et celle du Nigéria qui se partagent la tête du groupe, avec sept points chacun. Cependant, la Côte d’Ivoire pourrait encore espérer se retrouver parmi les meilleurs troisièmes pour une qualification en huitième de finale.