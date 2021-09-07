Nouveau parti de Laurent Gbagbo : une séance de travail convoquée

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗚𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗧 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗙𝗘𝗦𝗧𝗘, 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗧 𝗗𝗨 𝗥𝗘̀𝗚𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜𝗡𝗧𝗘́𝗥𝗜𝗘𝗨𝗥
𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝟭
Les camarades de la Commission chargée de l’élaboration du projet du Manifeste, des statuts et réglement intérieur, de la dénomination et du sigle du Parti, sont conviés à une séance de travail 𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟬𝟴 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗮̀ 𝟭𝟬 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗯𝗼𝘂 𝗗𝗿𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗮𝗿𝗲́, 𝘀𝗶𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗥𝗶𝘃𝗶𝗲́𝗿𝗮 𝟯. Ce sont :
𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝟭
𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗲́𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : AKOUN LAURENT
𝗩𝗜𝗖𝗘-𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : GNAGNE YADOU MAURICE
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 : GNAOULE OUPOH BRUNO
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗗𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 : ADOM MARIE-CLEMENCE
𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦 :
AGNERO PAUL WOOD
BAMBA MASSANI
BOTIAGNE ESSIS
DEDI SERY FAUSTIN
DANHO ELEONORE
DAMANA ADIA PICKAS
GNAHOUA MARCELLIN
KIPRE PIERRE
KOUASSI APETE
KOUASSI KOUADIO BERTIN
LIA BI DOUAYOUA
LIDA KOUASSI MOISE
MIEZAN BROU
OREGA YOUKPO BARTHELEMY
OURAGA EUGENIE
TOUTOU TOUSSAINT
𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝟮
𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲́𝗲 :
-𝗗𝗲 𝗹’𝗲́𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗿𝗲̀𝗴𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿
-𝗗𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲́𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶
-𝗗𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : KOUASSI KOUAKOU ANDRE
𝗩𝗜𝗖𝗘-𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : GUIRIEOULOU EMILE
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 : DJODJO TOGBA
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗗𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 : GUEDE KACOU JOSEPH
𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦
APO GISELE
GUIBONI SINSIN ROLAND
HABIBA TOURE
KOFFI DADIER PIERRE
KONATE NAVIGUE
KONE KATINAN JUSTIN
KOUASSI FRANCK ANDERSON
KPOLO MAPRI DOMINIQUE
MONNET LEON EMMANNUEL
N’GUESSAN ASSI GEORGES
OUEGNIN GEORGES ARMAND
SOLOU GNOLEBA LUCIEN
TCHEIDE JEAN GERVAIS
MANGONE BAUHI BI PATRICK JUVET DORGELES
TRAZIE ELYSEE FRANCIS
𝗙𝗮𝗶𝘁 𝗮̀ 𝗔𝗯𝗶𝗱𝗷𝗮𝗻 𝗹𝗲 𝟬𝟲 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭
𝗗𝗿 𝗔𝗦𝗦𝗢𝗔 𝗔𝗱𝗼𝘂
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