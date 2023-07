Nouveaux conseillers du Conseil constitutionnel en Côte d’Ivoire : Aimée Zebeyoux, Adou Richard et Lath Yédoh prêtent serment.

Le vendredi 28 juillet 2023, à Abidjan-Plateau, devant la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, trois conseillers nouvellement nommés par le chef de l’État Alassane Ouattara ont prêté serment. Aimée Zebeyoux, Magistrat Hors Hiérarchie, Richard Christophe Adou, Magistrat Hors Hiérarchie, et Sébastien Yédoh Lath, Enseignant-chercheur en Droit Public et Agrégé des Facultés de Droit, ont été nommés le 06 juillet 2023 pour une durée de six ans.

Chacun des conseillers a pris l’engagement solennel de remplir fidèlement sa fonction avec indépendance et impartialité, en respectant la constitution. Ils se sont également engagés à garder le secret des délibérations et des votes même après la fin de leur mandat, ainsi qu’à s’abstenir de prendre des positions publiques dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux. Ils se sont engagés à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du conseil constitutionnel.

Dans son discours de clôture, Chantal Nanaba Camara a exhorté les nouveaux conseillers à contribuer au renforcement du prestige de l’institution et à répondre aux attentes des Ivoiriens. Elle a souligné l’importance de la mission du Conseil constitutionnel, notamment lors des échéances électorales, où il devra garantir l’expression libre et inaltérée du suffrage. Elle a exprimé sa confiance envers les nouveaux membres et leur a demandé de se conformer strictement à la constitution dans leurs décisions.

Chantal Nanaba Camara a également rendu hommage aux membres précédents du Conseil pour leur contribution à la jurisprudence de l’institution. Elle a appelé tous les membres du Conseil à travailler ensemble pour construire une Côte d’Ivoire fraternelle, solidaire, pacifique et prospère.

Parmi les nouveaux conseillers, Aimée Zebeyoux est une magistrate hors hiérarchie qui a occupé d’importantes fonctions juridictionnelles et administratives. Richard Christophe Adou, également Magistrat Hors Hiérarchie, a une expérience de 31 ans dans le domaine et a exercé différentes fonctions, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Sébastien Yédoh Lath est un Enseignant-chercheur en Droit Public et Agrégé des Facultés de Droit, connu pour ses contributions et publications dans le domaine juridique.